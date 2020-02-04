Февраль 4th, 2020

В украинском учебнике истории нашли грустного Киану Ривза







В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10 класс обнаружили Киану Ривза, которого можно увидеть на фото «Обед на небоскрёбе» 1932 года.



Конечно же эта фотожаба попала в учебник по недосмотру издателя.



Автор учебника по всемирной истории — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации «Всемирной истории» указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.











Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскрёбе» («Lunch atop a Skyscraper»): фотограф Чарльз Эббетс снял перерыв рабочих, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке.



В оригинале на балке сидят 11 человек.













