 
 
Февраль 4th, 2020

В украинском учебнике истории нашли грустного Киану Ривза




В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10 класс обнаружили Киану Ривза, которого можно увидеть на фото «Обед на небоскрёбе» 1932 года.

Конечно же эта фотожаба попала в учебник по недосмотру издателя.

Автор учебника по всемирной истории — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации «Всемирной истории» указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.





Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскрёбе» («Lunch atop a Skyscraper»): фотограф Чарльз Эббетс снял перерыв рабочих, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке.

В оригинале на балке сидят 11 человек.






Category: Новости, Украина ﻿
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