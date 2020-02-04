Февраль 4th, 2020

В правительстве разобрались с ситуацией женщины, которой депутат посоветовал продать собаку

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с ситуацией женщины, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. В правительстве посчитали, что женщина должна платить 300-350 грн в месяц, поскольку имеет субсидию.

«Ситуация, которая произошла с одним из депутатов« Слуги народа »в пятницу на эфире. Прежде всего, я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области », — отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

По словам Ковалив, 3 февраля правительство получило информацию об уплате пенсионеркой и ее семьей коммунальных услуг и о субсидиях, которые она получает.

«По информации, которую сегодня предоставило правительство эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированного субсидию в размере чуть больше 3,5 тысячи гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги (газ и электроэнергию — ред.) », — отметила Ковалив.

Также заместитель руководителя Офиса президента добавила, что задача власти — уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у женщины Любви. Это планируют делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

В «Слуге народа» сейчас обсуждают, оставить во ли фракции Брагаря и как его наказать.