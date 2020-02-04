Февраль 4th, 2020

В Лондоне придумали «оптимизатор личного пространства» в транспорте

Давка в общественном транспорте — вещь малоприятная. Особые неудобства она доставляет людям, которые тщательно оберегают свое личное пространство и не терпят чужих прикосновений. Для таких пассажиров нашелся интересный выход из положения.







Можно ли каким-то образом «отвоевать» себе больше места в общественном транспорте? Сеть лондонских отелей Leonardo Hotels считает, что можно: с помощью специальной надувной куртки, обеспечивающей ее владельцу «45-сантиметровую зону отчуждения».







Куртка надувается и сдувается одним нажатием кнопки, с помощью встроенного насоса, и получила название «Оптимизатор пространства».







На фотографиях показаны испытания новинки, проведенные в лондонском метро.







Куртка, созданная дизайнерами Leonardo Hotels, на данный момент является всего лишь прототипом. Но если на нее будет спрос, отель рассмотрит возможность ее использования для своих гостей.







Идея создать такую куртку появилась после недавнего опроса, проведенного Leonardo Hotels. Опрос показал, что более 20% британцев отказываются от посещения столицы, считая ее слишком людной и ущемляющей личное пространство человека.







Так почему бы не выдавать таким туристам надувные «оптимизаторы личного пространства»? Пусть создают вокруг себя барьер и чувствуют себя спокойнее.