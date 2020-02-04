Февраль 4th, 2020

Ученые: Соддом и Гоморра были уничтожены гигантским астероидом (фото)

В 2008 году британцы Алан Бонд и Марк Хемпселл опубликовали книгу, в которой выдвинули гипотезу об уничтожении Содома и Гоморры астероидом. В качестве доказательства авторы опирались на древнюю клинопись, найденную в середине XIX века в руинах царской библиотеки в Ниневии и хранящуюся в Британском музее под номером К8538.

Глиняный диск из Шумера

Содом и Гоморра — два известных библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей. Города находились, согласно Ветхому Завету, в районе Мёртвого моря, однако точное место сейчас неизвестно. Согласно Библии, во времена Авраама Содом был цветущим и богатым городом, но, поскольку жители «были злы и весьма грешны» (Быт. 13:13), то «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:24—25).



Выдвигались разные версии катастрофической гибели городов. Но подсказка пришла с неожиданной стороны. В Британском музее полтора века хранится глиняный диск с нанесенным на нем расположением звезд и планет. Вернее, в музее находится ассирийская копия, тоже достаточно древняя, шумерского диска. Много веков назад шумерский астроном отразил на глиняном диске интересное небесное явление. Все это было нанесено на довольно точную карту звездного неба, на пределе тогдашних возможностей. В 2008 году диском заинтересовался астроном, доктор физических наук Марк Хемпселл из Бристолького университета (Великобритания). Изображенные на нем звезды и планеты пересекала прерывистая линия. Ученый пришел к выводу, что шумерский астроном таким образом изобразил яркий объект, пересекший небо и унесшийся в сторону Европы. Пролет крупного метеорита был, по-видимому, весьма впечатляющим.

Хемпселл задался целью выяснить, когда и куда летел метеорит. Имея соответствующие компьютерные программы и зная благодаря диску расположение звезд на небе в то далекое время, можно было довольно точно определить день, когда это все случилось. После трех месяцев напряженной работы ученый получил первый результат: это произошло в середине лета 3123 года до нашей эры. Археолог Стивен Коллинс из Юго-Западного университета святой Троицы (Trinity Southwestern University in New Mexico) уверен, что он нашел останки легендарного Содома. Коллинс копал в районе Таль-эль-Хамман, подходящим по виду под местность, описанную в Библии. Раскопал стены высотой в 10 метров и толщиной в 5, внутри них — руины многочисленных построек. То есть, обнаружил очень большой и солидный город, каким собственно и был Содом во времена своего расцвета. Установлено: руины города, откопанного Коллинсом, относятся примерно к 35 веку до нашей эры. Жизнь в нем продолжалась около 700 лет, а потом вдруг прекратилась.

Смертоносная красота

Исследователям удалось вычислить и куда упал огромный метеорит – австрийские Альпы. По воссозданной учёными картине, метеорит, диаметром более километра, произвёл сильнейший взрыв. В результате столб пыли поднялся на высоту около 900 км. (Для сравнения – Международная Космическая Станция летает на высоте около 400 км). Разлетелись в разные стороны на много километров и расплавленные куски породы, которые затем стали пикировать вниз на землю, имея температуру 500-700 градусов. В Альпах, в тирольском местечке Кофельс (Köfels) в самом деле имеется весьма странный ландшафт, давно озадачивающий геологов: будто бы что-то снесло гору. — Астероид и снес, — уверяют британские исследователи. — Но не оставил кратера. Потому что врезался в Землю под очень острым углом — около 6 градусов. Почти по касательной. И взорвался еще в воздухе, образовав огненный шар диаметром почти в 5 километров. Он-то, словно кумулятивный снаряд, и разметал в пыль пятикилометровую гору. И опустошил на своем пути примерно миллион квадратных километров.





- Кстати, — говорит Хемпселл, — катастрофические события, связанные с падением астероида, отмечены не только в Библии, но и во многих древних мифах. Например, в самом известном — о Фаэтоне, который не справился с огненной колесницей своего папы Гелиоса и рухнул с неба. Перед рассветом, пока не начался жаркий летний день, многие жители Содома и Гоморры спешившие по своим делам, вдруг увидели сказочно красивое представление – тысячи ярких звёздочек сверкали и переливались на небе. Изумлённые люди застыли на улицах, разглядывая невиданную прежде картину. И тут раскалённые «звёздочки» стали падать на головы людей, убивая на месте или попадая в дома и вызывая пожары. Не многим, включая легендарного Лота с детьми, удалось спастись. Кроме Содома и Гоморры таким образом были сожжены, как минимум, ещё два города расположенных у Мёртвого моря.

Что рассказал лед?

Еще одно подтверждение катаклизма, постигшего нашу планету, нашли гляциологи. Изучая керны тысячелетних ледников, ученые выяснили, что почти 5200 лет назад на Земле началось внезапное похолодание. Среди теплого лета внезапно выпал снег. Именно в этот период цветущие саванны Сахары, где паслись стада парнокопытных, быстро превратились в пустыню. Судя по всему, виной произошедшего стал так называемый эффект ядерной зимы, когда в результате мощных взрывов тучи пыли надолго закрыли Землю от Солнца. Виновником у авторов исследования считается все тот же астероид, уничтоживший Содом и Гоморру. Гибель городов у Мертвого моря произошла, по вычислениям Марка Хемпселла, 5139 лет назад. Независимые исследования астрономов, археологов и гляциологов подтверждают друг друга.

Небесный огонь

О трагедии, постигшей многолюдные цветущие города, писали Страбон, Корнелий Тацит, Иосиф Флавий. Вот что написал древнеримский историк Корнелий Тацит через три тысячи лет после катастрофы, погубившей древние города: «Расстилаются равнины, которые… были некогда плодородными и покрытыми многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне, земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь».





А древнегреческий историк и географ Страбон писал следующее: «Там и сям попадаются разрушенные жилища. Поэтому приходится верить весьма распространенным среди местных жителей преданиям о том, что некогда здесь было 13 населенных городов, из которых главный город — Содом — имел около 60 стадий (более 10,5 километра) в окружности».

Библейская версия

Именно Библия, точнее, Ветхий Завет, поведала миру о страшной трагедии, произошедшей у берегов Мертвого моря. Но то, что в Ветхом Завете пострадавший город называется Содомом (в переводе с древнееврейского — «горящий») и не приводится имя, которое тот носил до трагедии, подталкивает к некоторым размышлениям. Если авторы Библии не привели названия города до катастрофы, возможно, они его просто не знали. Пришел новый народ, который увидел страшные разрушения и узнал о произошедшем от немногих оставшихся в живых, и в народной памяти пришельцев не оказалось самоназвания погибшего города.

В Библии трагедия подается через восприятие Лота, главного героя повествования. Но все произошедшее описано примерно через 500 лет после смерти Лота. Значит, его воспоминания, если они были, могли передаваться в устном изложении от поколения к поколению. При каждой такой передаче что-то теряется, а что-то добавляется. И для этого есть много причин. Таким вот образом создалась легенда об окаменевшей жене Лота. Напоминающая человеческую фигуру скала вдохновила кого-то на создание мифа о женщине, не послушавшейся Бога и оглянувшейся на горящий город. В священной книге мусульман Коране приведена притча о праведнике Луте и о городе Садуме, погрязшем в грехе. Эта притча полностью, почти слово в слово, повторяет библейское сказание. Но есть одно отличие. Жена Лута была родом из Садума и вела нечестивый образ жизни подобно своим землякам. Ангелы, велевшие Луту с семьей покинуть город, сообщили также, что неправедная жена его обернется и будет покарана со всеми остальными содомитами.

А может быть, инопланетяне взорвали атомную бомбу?

Уфологи, конечно же, тоже ищут виновников библейской расправы. И подозревают, что таинственные мужи, названные ангелами, посещавшие и Авраама, и Лота перед катастрофой, на самом деле были инопланетянами. Поскольку обладали сверхъестественными способностями: появлялись как бы неоткуда, лишили жителей Содома зрения. И точно знали, что город будет уничтожен — буквально за руки вывели из него Лота с семьей. Уфологи по-своему понимают слова из Библии -»Солнце взошло над землею». Мол, не рассвело, а появилась вспышка от ядерного взрыва. Да и на глиняной табличке -»Планисфере» — видят не астероид, а космический корабль. А как понимать странный поступок Лота, который сначала укрылся в уцелевшем городе Сигоре, а потом ушел жить в пещеру вместе с двумя дочерьми? Его жена, как известно, превратилась в соляной столб — не послушалась «пришельцев», которые запретили оглядываться на взрыв. В Библии сказано: «…ибо он боялся жить в Сигоре». И еще: «… Бог… выслал Лота из среды истребления». По мнению уфологов, причина была в смертоносной радиации. Ее следы за пять с лишним тысяч лет, естественно, исчезли. Но кое-где попадается оплавленная порода, отдаленно похожая на ту, которую находят на развалинах древнего индийского города Мохенджо-Даро. По преданиям он был разрушен «мощным одиночным снарядом, заряженным всей мощью Вселенной. Сверкающий столб дыма и огня вспыхнул, как десять тысяч солнц… Погибших людей было невозможно распознать, а выжившие прожили недолго: у них выпали волосы, зубы и ногти». Похоже на Хиросиму, не правда ли? Другой вопрос, зачем инопланетяне разбомбили Содом и Гоморру? Неужели лишь за то, что им не понравились местные геи? Явно не симметричный «ответ» ставит под сомнение внеземную версию.