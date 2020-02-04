Февраль 4th, 2020

Ученые рассказали, сколько на Земле уникальных людей



Ученые рассказали, сколько на Земле уникальных людей - институт биологии в Глазго занялся такими расчетами и показал интересный результат.



Ученые подсчитали, сколько на Земле уникальных людей. Речь идет о необычном цвете волос, разных глазах, а также некоторых других нестандартных внешних характеристиках.



Рыжими являются только 1-2% населения, притом наибольшее число таких граждан проживают на Британских островах. Обеспечивает такой “окрас” ген MC1R, благодаря нему происходит производство феомеланина. Притом “рыжеватость” начала проявляться еще у неандертальцев, населявших территорию Европы порядка 200 тысяч лет назад.



Голубой цвет глаз имеется только у 8% населения Земли, а первые люди с такой особенностью жили примерно 6-10 тысяч лет назад. Изначально у всех были карие глаза, а потом ген OCA2 спровоцировал мутацию, ограничивающую выработку в радужке мелатонина, ослабевая цвет до голубого.