Февраль 4th, 2020

Ученые предложили использовать кофе как обезболивающее





Группа международных исследователей сообщили, что пара чашек кофе поможет облегчить боль, словно безрецептурное обезболивающее.

Данный эксперимент проводили сотрудники Гарвардской медицинской школы, Бостонской детской больницы, Медицинского центра Бет.



По словам психолога сна Холи Александр, был разработан протокол для хронически лишенных сна мышей без стресса, предоставляя им игрушки и занятия в то время, когда они должны были спать, тем самым продлевая период бодрствования.



«Это похоже на то, что большинство из нас делает, когда мы не отдыхаем слишком долго и смотрим вечернее телевидение. Пять дней подряд умеренной депривации сна могут значительно усилить болевую чувствительность», — объяснила психолог.



В свою очередь, доктор Киран Маск рассказала, что лишенные сна мыши не реагировали на ибупрофен и морфий, зато их боль проходила от кофеина. Открытие поможет подобрать новый метод обезболивания, который легко внедрить в медицину. В рамках клинических исследований планируется проверить действие препаратов, вызывающих бодрствование, на пациентах с хронической болью.