Февраль 4th, 2020

Турция начала военные действия против Асада и российских наемников в Сирии

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед своим вылетом на Украину дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о том, что происходит в сирийском Идлибе. По его словам, бойцы Сирийской арабской армии довольно часто позволяют себе обстреливать позиции турецких военных, и не так давно эта агрессия привела к гибели четырех солдат. Терпение Анкары на сей раз лопнуло, и в итоге был организован спешный ответ.

Эрдоган заявил, что только за последнее время по позициям Сирийской арабской армии было нанесено «122 артиллерийских и 100 минометных ударов». Привело это к гибели как минимум трех десятков сирийцев. Судя по решимости турецкого президента, на этом ответная атака не закончится.

В настоящий момент военные действия со стороны армии Турции приобреди системный вид в отношении армии Асада. По последним данным в Сирии убито не меньше десяти асссадитов и как минимум два десятка ранены. Также по последним данным обстреляны позиции российской армии на север от Алеппо.