Топ-7 фильмов за всю историю с наибольшим количеством Оскаров

Весь киномир с нетерпением ждет новых лауреатов премии Оскар 2020, которых объявят в театре Dolby в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.
В этом году сразу 11 номинаций получила лента Тодда Филлипса Джокер. Еще по десять у фильмов Ирландец, 1917 и Однажды…в Голливуде.
Мы рассказываем о рекордсменах кинопремии с наибольшим количеством наград.
Титаник (1997)
14 номинаций, 11 премий Оскар
Абсолютным победителем по количеству номинаций и наград от киноакадемии является лента Джеймса Кэмерона Титаник. Картина взяла главные награды за лучший фильм, режиссуру и операторскую работу.
Титаник – фильм, о котором слышал чуть ли не каждый второй житель планеты. Лента рассказывает о катастрофе, которая произошла в 1912 году, когда пароход Титаник столкнулся с айсбергом. В центре сюжета не только сама катастрофа, но и история любви Джека и Роуз, которая путешествовала со своим женихом.
Интересно, что фильм Титаник стоил больше, чем сам лайнер Титаник. Строительство корабля обошлось в 4 млн фунтов (на сегодня это 100 млн фунтов), а бюджет фильма Кэмерона составил 125 млн фунтов.
Рейтинг IMDb: 7.8
Бен-Гур (1959)
12 номинаций, 11 премий Оскар
Киноакадемия по достоинству оценила работу режиссера, сценариста и художников, которые создали невиданные ранее спецэффекты. Актеры Чарлтон Хестон и Хью Гриффит также ушли с церемонии награждения со статуэтками.
Эпическая история о гладиаторах разворачивается в 26 году от Рождества Христова. В центре сюжета – двое друзей Иуда и Мессала, которые оказались по разные стороны баррикад. Мессала отправляет аристократа Иуду на галеры. Герой вынужден бороться с обстоятельствами как раб и бедняк.
Лента Уильяма Вайлера является ремейком на картину Сидни Олкотта 1907 года. Интересно, что в СССР фильм не показывали из-за того, что его сюжет привязан к событиям Нового Завета.
Рейтинг IMDb: 8.1
Властелин колец: Возвращение короля (2003)
11 номинаций, 11 премий Оскар
Экранизация произведения Дж. Р. Р. Толкина смела все золотые статуэтки, оставив других номинантов позади. Картина взяла режиссуру, фильм, адаптированный сценарий и оригинальный саундтрек, который также невозможно забыть.
Третий фильм из трилогии Властелин колец. Двум хоббитам предстоит уничтожить кольцо власти и свергнуть Саурона, чтобы спасти человечество. Между тем войско Мордора направляется к стенам Минас-Тирит, а Арагорн, Гимли и Леголас идут Тропами мертвых, чтобы заручиться поддержкой проклятой армии.
Фильм Питера Джексона – единственный в жанре фэнтези, который удостоился награды за лучший фильм от киноакадемии.
Рейтинг IMDb: 8.9
Вестсайдская история (1961)
11 номинаций, 10 премий Оскар
Картина Роберта Уайза и Джерома Роббинса получила десять премий Оскар, начиная с режиссерской работы и заканчивая лучшим звуком и монтажом.
Вестсайдская история – рассказ о Ромео и Джульетте, адаптированный под 60-е годы. На улицах Вест-Сайда ведут жестокую борьбу две преступные группировки – Джеты и Акулы. Мария и Тони из разных уличных банд, но влюбляются друг в друга.
Фильм снимали в манхэттенском районе Вест-Сайд. В то время там были трущобы, которые были предназначены для сноса. Перед тем как снести квартал, там прошли съемки фильма. Позже на его месте построили Линкольн-центр.
Рейтинг IMDb: 7.5
Английский пациент (1996)
12 номинаций, 9 премий Оскар
Фильм Энтони Мингеллы стал лидером церемонии вручения Оскар в 1997 году, получив 9 статуэток, в том числе за лучший фильм, работу оператора, декорации и костюмы.
Без рыбы и мяса: как изменилось меню для гостей кинопремии Оскар 2020
Конец II мировой войны. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим английским пациентом, который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. Герой не помнит ничего, даже своего имени, а жизнь постепенно в нем угасает.
Картина построена на основе одноименного романа Майкла Ондатже, за который писатель в 1992 году получил Букеровскую премию.
Рейтинг IMDb: 7.4
Последний император (1987)
9 номинаций, 9 премий Оскар
Фильм легендарного Бернардо Бертолуччи взял награду за лучший фильм, режиссуру, сценарий и операторскую работу.
Лента рассказывает о последнем императоре Китая Пуи. Ему предсказали 10 тыс. лет счастья, в 1908 году, в возрасте трех лет, его возвели на трон Дракона, он мог делать все, кроме как оставлять стены дворца. Пуи живет в Запретном городе, куда не доходят вести об изменениях, однако изменения в XX в. повлияли на жизнь императора.
Лента создана на основе реальных событий, описанных в автобиографии императора Пуи. Одним из консультантов фильма выступил Пу Цзе, брат последнего императора и один из персонажей картины.
Рейтинг IMDb: 7.7
Жижи (1958)
9 номинаций, 9 премий Оскар
Абсолютная победа во всех заявленных номинациях. Статуэтку получили режиссер фильма, оператор, сценарист, а также художники.
Фильм Винсента Минелли рассказывает о молодой девушке, из которой хотят сделать настоящую кокетку. А между тем сама героиня мечтает о большой и настоящей любви.
В 1959 году лента установила рекорд по количеству наград, но уже в следующем году его побил Бен-Гур.
Рейтинг IMDb: 6.7
Вернуться к списку новостейИсточник: fakty.com.
Leave a Reply