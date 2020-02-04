Февраль 4th, 2020

Страны Европы предупредили о падении российских ядерных реакторов из космоса



Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт предупредил об опасности падения с неба осколков ядерных реакторов. Ученый имеет в виду энергоустановки старых советских космических аппаратов, которые находятся на орбите захоронения.



«Был неприятный случай, когда летающий на большой высоте аппарат с ядерным реактором разрушился. И если сам аппарат никогда в плотные слои атмосферы не должен войти, то осколки, которые образовались, капли топлива, быстро снижаются и могут попасть в атмосферу», — говорит Эйсмонт.



По мнению эксперта, решение запускать такие аппараты на орбиты захоронения «было не совсем удачным».



Как уточняет Российское информационное агентство «Новости», с 1970 по 1988 годы СССР запустил 31 космический аппарат с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. Самым нашумевшим инцидентом с космическими аппаратом, снабженным ядерным реактором, стало падение спутника «Космос-954″ в январе 1978 года на территорию Канады, что привело к радиационному заражению 100 тысяч квадратных километров.

