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Страны Европы предупредили о падении российских ядерных реакторов из космоса

Картинки по запросу российский космонавт в Армагеддоне
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт предупредил об опасности падения с неба осколков ядерных реакторов. Ученый имеет в виду энергоустановки старых советских космических аппаратов, которые находятся на орбите захоронения.

«Был неприятный случай, когда летающий на большой высоте аппарат с ядерным реактором разрушился. И если сам аппарат никогда в плотные слои атмосферы не должен войти, то осколки, которые образовались, капли топлива, быстро снижаются и могут попасть в атмосферу», — говорит Эйсмонт.

По мнению эксперта, решение запускать такие аппараты на орбиты захоронения «было не совсем удачным».

Как уточняет Российское информационное агентство «Новости», с 1970 по 1988 годы СССР запустил 31 космический аппарат с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. Самым нашумевшим инцидентом с космическими аппаратом, снабженным ядерным реактором, стало падение спутника «Космос-954″ в январе 1978 года на территорию Канады, что привело к радиационному заражению 100 тысяч квадратных километров.

В прошлом году представитель ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса») Сергей Мещеряков также предупреждал об опасности старых советских спутников с ядерными реакторами. По его словам, облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов, создает высокую опасность для других космических объектов, работающих на высоте около 1000 километров. В июле стало известно, что Мещеряков арестован, в чем именно обвиняют ученого, не уточняется из-за секретности.
https://www.9tv.co.il/item/9386

Category: Новости, Россия ﻿
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