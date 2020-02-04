Февраль 4th, 2020

Странное животное — Европейский протей семь лет просидел на одном месте

Ученые выяснили, что европейские протеи (Proteus anguinus) отличаются преимущественно сидячим образом жизни. Они отловили 19 взрослых особей в одной из водных пещер в Боснии и Герцеговине, пометили им хвосты и выпустили обратно. Восьмилетние наблюдения показали, что протеи практически не сдвигаются с места: большинство особей каждый раз встречались в пределах десяти метров от изначальной точки, а одна особь и вовсе каждый раз оказывалась на одном и том же месте на протяжении семи лет. Исследование опубликовано в Journal of Zoology.

Земноводные протеи представляют собой неотеническую форму древней саламандры: периода половой зрелости они достигают на личиночной стадии и остаются в ней до конца жизни. Их основное место обитания — водные пещеры: предположительно, их протеи заняли около 8,8–20 миллионов лет назад. Из-за неотении, а также того, что доживать протеи могут до 100 лет, они представляют большой интерес для зоологов, но данные, полученные в естественной среде обитания, сильно ограничены.

В частности, мало известно об образе жизни европейских протеев и том, насколько они активны. Восполнить эти данные решили ученые под руководством Гергелия Балажа (Gergely Balázs) из Будапештского университета. Они поймали 19 протеев и индивидуально маркировали их черной краской, а затем выпустили обратно (такой метод исследования называется «отлов — маркировка — повторный отлов», сapture–mark–recapture): за местоположением особи внутри пещеры следили несколько раз с 2010 по 2018 год.

Оказалось, что европейские протеи в целом малоподвижны: за год большинство из них не преодолевали и десяти метров. Самая активная особь сдвинулась на 38 метров от первоначального места, а самую ленивую каждый раз в течение семи лет находили на одном и том же месте. При этом расстояние, которое протеи преодолевали между наблюдениями, не коррелировало с временем между ними.

Разумеется, с уверенностью говорить о том, что протеи не двигаются вообще, нельзя: это лучше отражает анализ суточной активности, который ученые не провели. При этом можно точно сказать, что протеи предпочитают жить на очень ограниченных территориях. Это, по мнению авторов статьи, сильно сказывается на репродуктивном успехе протей и может ограничить их популяцию в случае изменения экологической обстановки в занимаемых ими пещерах.