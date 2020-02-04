Февраль 4th, 2020

Старый Аль Пачино оконфузился на красной дорожке (фото)

Актер упал во время подъема по ступенькам. Актеру помогли встать и отвели его в зал.

Во время вручения премии BAFTA, легендарный актер Аль Пачино попал в курьезную ситуацию. Звезда ленты Мартина Скорсезе — Ирландец упал на красной дорожке. Фото инцидента появились в сети.

Церемония награждения премией состоялась в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне. Одни из номинантов 73 церемонии Британской кинотелеакадемии стал 79-летний Аль Пачино.

Поднимаясь по ступенькам зала Royal Albert Hall на красной дорожке, актер споткнулся и упал. Охранники помогли звезда встать и дойти до зала. Сообщается что актер просто не заметил ступеньку и других причин для конфуза не было.