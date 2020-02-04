Февраль 4th, 2020

Следующие «Звездные войны» женщинам будут снимать только женщины

Один из следующих эпизодов «Звездных войн» будет поручен женщине-режиссеру. Об этом рассказала на церемонии вручения премий Британской Киноакадемии глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. «У нас уже есть две или три фантастические женщины, работавшие на «Звездными войнами», мы культивируем много талантов», — прокомментировала она в беседе с корреспондентами BBC.

Отметим, что Кеннеди имела в виду нескольких режиссеров, которые отвечали за постановку отдельных эпизодов сериала «Мандалорец», а также Дебору Чоу, которая числится создателем сериала про Оби-Вана Кенноби.

Напомним, что в конце 2019 года в прокат был выпущен финальный эпизод новой трилогии под названием «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход». Он собрал в прокате более миллиарда долларов, однако вызвал в основном негативных отклики фанатов и критиков.

Кэтлин Кеннеди также подтвердила, что Харрисон Форд будет участвовать в следующем фильме об Индиане Джонсе.

Студия Lucasfilm планирует и далее развивать принадлежащие ей франшизы. Вполне вероятно, что следующая трилогия «Звездные войны» будет посвящена событиям, произошедшим за многие сотни лет до создания империи Палпатина. Одним из озможных направлений развития «Звездных войн» намерен заниматься глава студии Marvel Кевин Файги.