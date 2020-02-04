Февраль 4th, 2020

С сайта СБУ исчезло изображение козака-победителя

С оформления панели на сайте Службы Безопасности исчезло изображение памятника в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея

На ул. Владимирской, перед входом в здание СБУ, перед Днем независимости в 2015 году открыли скульптуру — памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея.

Скульптура называется «Казак-победитель». Она посвящена всем защитникам независимости Украины — участникам войны на Востоке.

«Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, пытается наползти на Украине», — комментировали образ памятника в СБУ.