Февраль 4th, 2020

РЖД зафиксировали обвальное падение грузоперевозок по всей РФ



Российская экономика начала 2020 год с обвального падения грузовых перевозок по железной дороге. Объем погрузки на сети РЖД, который считается индикатором состояния промышленности и торговли, по итогам января обвалился на 4,9% год к году.



Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.



За месяц железными дорогами РФ погружено на 10,9% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений. Перевозки лесных грузов обвалились на 14,1%, зерна — на 21,7%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 15,3%.



Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее — на 5,1% — грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года.



Накопленным итогом за 12 месяцев спад достиг 1,4%, чего транспортная статистика не видела ни разу с пика рецессии в 2016 году.



На отрасли, по всей видимости, начинает сказываться китайский эффект, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: оценить масштаб этого эффекта можно будет только спустя несколько месяцев, однако в том, что он усилится, сомнений нет, пишет Финанс.



Неисполнение вовремя контрактных обязательств грозит тем, что «валютная выручка не будет поступать на счета российских компаний, и они подвергнутся определенным административным наказаниям, в том числе штрафам в соответствии с законом о валютном контроле.