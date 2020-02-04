Февраль 4th, 2020

Россия спешно готовится к масштабной вспышке коронавируса





Минздрав РФ готовится к массовой инфекции коронавируса на РФ, заявил во вторник замминистра здравоохранения Краевой.



Ведомство не в курсе масштабов развития коронавируса на РФ. «Мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции», — заявил Краевой на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме во вторник.



«Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас — не можем прогнозировать», — цитирует Краевого «Интерфакс».



По словам замминистра, уже определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане стран СНГ. Туда направляются медицинские работники. Он не уточнил, где находится это место.



На данный момент на РФ выявлены подтвержденные случаи инфекции — в Забайкалье и Тюменской области.



В Югре под наблюдением находится 31 рабсиянин. Первыми были госпитализированы трое вахтовиков из Узбекистана, прибывших в Тюмень одним самолетом с инфицированной китайской студенткой.



По данным на утро 4 февраля, в мире подтверждено 20,5 тысячи случаев заболевания вирусом nCoV-2019. За сутки в Китае выявлено 3235 новых заболевших в том числе 492 тяжелых случая. Более 170 тысяч человек находятся под наблюдением, из них у 23214 подозревают наличие инфекции. Число погибших выросло на 20% за день — до 425 человек, передает Финанс.