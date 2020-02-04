Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.
Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»). Им предъявлены обвинения в убийстве.
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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.
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