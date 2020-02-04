 
 
Февраль 4th, 2020

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.



Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»). Им предъявлены обвинения в убийстве.

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Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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