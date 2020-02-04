Февраль 4th, 2020

Певица МакSим завершает свою творческую карьеру из-за проблем со здоровьем

На днях менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

В Сети стали появляться слухи о том, что певицу срочно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Маргарита Соколова на своей странице в Instagram прояснила ситуацию.

«Повторюсь, что никакой экстренной госпитализации не было! Все в плановом режиме. Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших врачей! В данный момент я даже позволила себе выехать на небольшую реабилитацию. Угрозы для жизни артиста нету! Опережая очередную провокацию, скажу, что это не пиар! Никаких концертов и интервью в ближайшие шесть-восемь месяцев не будет, а дальше — по ситуации. Все направлено на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас требует полного расслабления и восстановления, концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, это вынужденная мера «, — написала менеджер МакSим.

Напомним, ранее МакSим дала первый комментарий после аварии и рассказала, как все случилось на самом деле. По словам артистки, авто, на котором она ехала в аэропорт, занесло, что привело к столкновению.