Февраль 4th, 2020

Певец KHAYAT представил новую песню для нацотбора на Евровидение 2020

Украинский певец KHAYAT представил новую песню CALL FOR LOVE, с которой будет бороться за право представить Украину на Евровидении 2020.

По словам исполнителя, эта работа стала большим шагом к разрушению его внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание.

«Песня CALL FOR LOVE — смелый призыв к любви. Главная идея в том, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Люди обращаются за помощью к Богу, к закону, и забывают о том, что на самом деле, все в этом мире начинается с любви «, — отметил KHAYAT.

В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации. На стриминг-сервисах песня появится 5 февраля.

Отметим, что KHAYAT будет выступать под номером 6 во втором полуфинале Нацотбора, который состоится 15 февраля.