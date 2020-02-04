Песчаные дюны могут общаться друг с другом ученые

Теперь исследователи обнаружили, что по мере движения песчаные дюны взаимодействуют со своими соседями и помогают им двигаться вместе с направлением ветра или течения воды.

Используя экспериментальный «ипподром» для дюн, исследователи заметили, что две одинаковые дюны сначала находятся близко друг к другу, но со временем они все сильнее отдаляются друг от друга. Это взаимодействие контролируется турбулентными вихрями первой дюны, которые отталкивают по направлению ветра другую дюну.

Это открытие, говорится в исследовании, являются ключевыми для изучения долгосрочной миграции дюн, которая угрожает судоходным каналам и усиливает опустынивание территорий.