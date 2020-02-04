Февраль 4th, 2020

Мила Йовович показала первые фотографии своей новорожденной дочери

Всего пару дней назад 44-летняя Мила Йовович сделала долгожданное обращение к своим поклонникам. Актриса призналась, что готова родить буквально со дня на день. Похоже, что малыш решил не подводить обещания мамы и родилось точно в срок. Так, 2 февраля Милла Йовович стала мамой в третий раз! Интересно, что первой прекрасную новость сообщила старшая дочь актрисы и ее мужа Пола Андресона — Эвер. 12-летняя Эвер Габо поделилась на своей странице в сети Instagram душевным снимком из больничной палаты. На фото видим всю большую семью Йовович-Андерсона, а также новорожденную кроху.

При этом Йовович сразу же дала понять, что ей чужды предрассудки. Актрисы сразу же показала личико новорожденной девочки. И не «заклеивала» его смайликами, как многие ее коллеги.

Сразу же в день рождения малышки счастливая семья сообщила, что девочке дали имя Оушан. Старшая дочь Милы трогательно призналась в любви к своей младшей сестры.

Теперь же Милла немного передохнула и решила сама выйти на связь с поклонниками. На этот раз актриса рассказала о необычном имя новрожденного девочки. Оказалось, что Оушан (Osian) — это имя валлийского мальчика. Имя девочки теперь звучит как Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Также звездная мама уточнила точное время рождения малыша — 02/02/2020 в 8:56.

«Понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться», — призналась Милла. Однако, по словам актрисы, у девочки будет возможность отбросить какие-то имена во взрослом возрасте.

«Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудо-ребенок, и мы так благодарны, что она у нас есть, полностью одержимы ею! Я, конечно, опубликую больше фотографий, но позже, потому что мы все устали. Последние несколько ночей были сумасшедшими «, — делится эмоциями Йовович.