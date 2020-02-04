Февраль 4th, 2020

Леди Гага официально подтвердила свой роман (фото)

Всего через день после того как СМИ рассекретили личность нового возлюбленного 33-летней Леди Гаги, певица официально подтвердила роман с Майклом Полански, опубликовав в своем инстаграме совместный с ним снимок.

Мы отлично повеселились в Майами. Люблю вас, мои маленькие монстры и фанаты, вы лучшие!

— обратилась к поклонникам артистка.

В минувшие выходные влюбленные дважды вместе появились на публике: в субботу Полански поддерживал возлюбленную на ее концерте в преддверии Суперкубка, а в воскресенье они уже вместе отправились на игру, чтобы посмотреть финальный матч на трибуне стадиона Hard Rock Stadium.

Согласно информации инсайдеров, Леди Гага и Майкл Полански вместе около двух месяцев — они познакомились через общего друга Шона Паркера, с которым Полански работает. О возлюбленном певицы близкие к нему люди говорят как о человеке очень серьезном и умным — Полански окончил Гарвард и занимается инвестициями и предпринимательством.

Майкл Полански

Интересно, что еще год назад звезда собиралась замуж за своего жениха Кристиана Карино, но разорвала с ним помолвку. После этого ее подозревали в романе с Брэдли Купером, но эти слухи не подтвердились.