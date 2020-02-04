Февраль 4th, 2020

Королева Великобритании поддержала Меган Маркл

Хотя инсайдеры заявляют, что королева Елизавета II разгневанная решением принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия, Ее Величество демонстрирует гармонию в семье. Даже на публичных выходах монарх сохраняет спокойствие и по-особому поддерживает герцогов Сассекских.

Общеизвестно, что Елизавета II — сторонница королевских правил, передались ей от родителей. Поэтому, возглавляя британскую монархию, она продолжила все традиции, заложенные ее предками. Так, каждое воскресенье Елизавета II надевает яркий пальто и платье и отправляется на богослужение.

В церковь Елизавета II надела голубое пальто и шляпку с цветами, подобранный под цвет наряда. Королева дополнила образ черными перчатками, обувью на устойчивых каблуках и сумочкой. Особое внимание привлекла брошь в форме снежинки. Именно благодаря этому аксессуару Ее Величество публично поддержала герцогов Сассекских.

Украшение Елизавете II подарил Дэвид Джонстон — бывший канадский генерал-гебернатор. Произошло это в 2017 году. Поэтому, надев эту брошь, королева по-особенному продемонстрировала поддержку принцу Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в канадском Ванкувере.