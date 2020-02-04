 
 
Февраль 4th, 2020

Как живут на Курилах — скорее выживают.

Сегодня на Курильских островах живет около 18 тысяч человек. Потрясающая природа Курил так и осталась всего лишь отстраненной декорацией – почти строения стоят еще со времен СССР и с каждым годом приходят во все большее запустение.
Как живут на Курилах

Отсюда Япония выглядит ближе, чем Россия. Но просто так на ту сторону моря не добраться, поэтому вся жизнь Курил идет из центра – острова живут “от корабля до корабля”. На самом крупном из островов, Итурупе, живет около 5-6 тысяч человек. Вся связь с миром только через центр на Большой Земле. Конечно же, это сразу сказывается на продуктах и ценах – здесь, в среднем, все в полтора раза дороже, чем во Владивостоке.

Как живут на Курилах

Видеорепортаж:

Местные жители с ностальгией вспоминают 90е – тогда граница была послабее и проверяющих было меньше. Рыбаки торговали с Кореей и Японией.

Category: Новости, Россия ﻿
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