Февраль 4th, 2020

Как живут на Курилах — скорее выживают.

Сегодня на Курильских островах живет около 18 тысяч человек. Потрясающая природа Курил так и осталась всего лишь отстраненной декорацией – почти строения стоят еще со времен СССР и с каждым годом приходят во все большее запустение.



Отсюда Япония выглядит ближе, чем Россия. Но просто так на ту сторону моря не добраться, поэтому вся жизнь Курил идет из центра – острова живут “от корабля до корабля”. На самом крупном из островов, Итурупе, живет около 5-6 тысяч человек. Вся связь с миром только через центр на Большой Земле. Конечно же, это сразу сказывается на продуктах и ценах – здесь, в среднем, все в полтора раза дороже, чем во Владивостоке.





Видеорепортаж:



Местные жители с ностальгией вспоминают 90е – тогда граница была послабее и проверяющих было меньше. Рыбаки торговали с Кореей и Японией.