Как жили в «лихие 90-е» Киану Ривз, Джонни Депп и другие звёзды Голливуда

Девяностые — это конечно, не начало начал, основной вехой истории Голливуда это десятилетие не назовёшь. Но в жизни многих голливудских звёзд то было золотое время. Совсем не потому, что молодость, мечты, надежды (хотя и это тоже). Это было последнее время, когда знаменитости могли быть вдали от внимания. Эра, когда высокие технологии и социальные сети не давали таких возможностей, как сейчас — узнавать всем сразу и обо всём. Как же всё-таки проводили свой досуг вдали от любопытных глаз голливудские звёзды во времена не столь давние, смотрите в серии фотографий тех лет.

Сейчас никого не удивить фотографиями с голливудских вечеринок. Вездесущие камеры на смартфонах ловят каждое неловкое движение, каждый конфуз звезды. Никто не может выйти на улицу без того, чтобы за тобой не просто наблюдали, а ещё и готовы оповестить весь мир о каждой твоей неприятности. Безусловно, это может свести с ума.

Клуб «Viper Room» на Сансет Стрит, Лос-Анджелес.

Но так было не всегда. Были времена, когда знаменитые актёры свободно отдыхали, не боясь попасть в объектив камеры чьего-то смартфона. Были у них и свои злачные места. Например, калифорнийский клуб «Viper Room».

Чарли Шин с Кэри Элвисом в 1990 году.

Он принадлежал Джонни Деппу. Первоначально это был стриптиз-бар и притон для знаменитостей другого мира — преступного. Позже это место стало творческим центром и зоной отдыха для громких имён из мира Голливуда.

Джонни Депп и Вайнона Райдер, 1990 год.



Джонни Депп и Вайнона Райдер

Куплено было это местечко Деппом в доле с другим актёром, Сэлом Дженко, ещё в 1993 году. Как приятели объяснили это в интервью — у них была давняя мечта иметь свой клуб. Чтобы это было место, где можно потусоваться, где бы играла классная музыка и не было бы обычной клубной музыки.

Джонни Депп и модель Кейт Мосс, 22 февраля 1994 год.

Многие знаменитости приходили туда не только развлечься и послушать музыку, но и часто играли на сцене сами. Например, Киану Ривз со своей группой Dogstar. Микрофон был доступен всем для самых разнообразных исполнителей — от ритмичных Pussycat Dolls до спокойного Джонни Кэша.

Алекс Уинтер и Киану Ривз рекламируют «Поддельное путешествие Билла и Теда», 1991 год.

Всё это, однако, было только вершиной этого айсберга испорченности. Стейси Гренрок, которая в то время работала ассистентом Дженко, рассказывает: «У нас был артист с кнутом. Он пел «Pop Goes the Weasel» на немецком языке и делал умопомрачительные трюки с кнутом.

Чарли Шлаттер и Дженнифер Энистон в 1990 году.

Были завсегдатаи, которые посещали нас при каждом удобном случае: Дэвид Харт — христианский богослов и философ, Енох Кук — мим, который говорит. О, и Нану — испанский Папай… Когда клуб только открылся, очень многие странные артисты приходили к нам, приносили свои резюме и мы просто позволяли им играть».

Киану Ривз,1992 год.

Сегодня так странно и удивительно, что всё это разнообразие, в сочетании с самыми обсуждаемыми людьми в мире, не привлекло пристального внимания прессы. Тем не менее это так. В досмартфонную эпоху, где не было мгновенно распространяющихся по всем соцсетям фотографий, очень много оставалось за закрытыми дверями. И что уж там творилось!

Киану Ривз, 1994 год.

Известный фотограф Рэндалл Славин был представителем сравнительно небольшой группы посвящённых. Папарацци, которым удавалось поймать в объектив своей камеры многие сногсшибательные моменты. И не только в таких местах, как «Viper Room», но и повсюду.

Дженнифер Энистон и Адам Дуриц в 1995 году.

В беседе с изданием Instyle, Славин рассказал: «Это была другая эпоха. Потому, что многие делали некачественные снимки, которые никто не хотел печатать. Кроме меня, таких ловких умельцев, было немного. Теперь у каждого в кармане есть камера высокого разрешения. Все папарацци. То было последнее время, когда можно было снять абсолютный эксклюзив. Мне очень повезло получить билет в первый ряд на большинство уникальных событий».

Ривер Феникс в 1990 году.

Снимки Рэндалла Славина и ему подобных документируют такое опрометчивое и волнующее время в жизни звёзд Голливуда первой величины. Таких как: Шарлиз Терон, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Энистон и Ривер Феникс, не говоря уже о самом Джонни Деппе. Его отношения с Вайноной Райдер и Кейт Мосс привлекли к себе всеобщее внимание. В нынешних условиях у них бы не было шансов сместить с себя фокус внимания. Они были бы как под микроскопом.

Ривер Феникс, певица К.Д. Ланг и актриса Лиза Миннелли в 1991 году.

Конечно, в истории свободного звёздного досуга было и немало тёмных пятен. Таких, как например, очень неприятный случай с передозировкой Ривера Феникса. Это случилось вне стен популярного клуба, в 1993 году.

Кейт Мосс, Джонни Депп и Игги Поп в 1995 году.

Тем не менее тень на репутацию бросило. Слухи ходили разные. Хотя «Viper Room» был своего рода отдушиной для знаменитостей. Адам Дуритц из «Counting Crows» считает, что именно этот клуб подарил ему путёвку в жизнь, когда он решил связать свою судьбу с музыкой.

Микки Рурк и Дом Боли в 1994 году.

В конце 20 века «Viper Room» со скандалом перешёл к другому владельцу. Началось всё с того, что Энтони Фоксом, который был на тот момент бизнес-партнёром Джонни Деппа, был предъявлен последнему иск. Фокс обвинил Деппа в мошенническом сговоре против него. В 2201 году Фокс просто внезапно исчез. В 2004 году, три года спустя, Депп отказался от доли в этом бизнесе.

Билл Пэкстон и Шарлиз Терон на 10-й годовщине Грязных Танцев.

Несмотря на все драмы, связанные с пребыванием в центре внимания, все эти редкие снимки показывают нам счастливые лица именитых актёров. Пусть хоть слегка приподымая завесу тайны над их диким необузданным прошлым. А что ещё нужно публике от знаменитостей на пике их популярности?

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030220/45370/