Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

Немецкий художник Зимон Векерт (Simon Weckert) заставил сервис Google Maps отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина. Для этого он ходил по проезжей части с тележкой с 99 смартфонами в режиме навигации: сервис посчитал, что множество автомобилистов едут по улице с низкой скоростью.
Современные навигационные приложения позволяют прокладывать маршрут не только с учетом расположения улиц, но и с учетом ситуации на дорогах: пробок, дорожных работ и прочего. Эти данные приложения чаще всего получают от своих же пользователей: в активном режиме навигаторы не только получают информацию от сервера, но и передают ему данные о местоположении и скорости движения. Если приложением пользуются множество водителей, приложение получает достаточно точную картину скорости движения автомобилей по всему городу.
Это, с одной стороны, позволяет водителям избегать пробок на дорогах, но вместе с этим представляет и опасность, так как данными можно манипулировать. Крупные сервисы, такие как Google Maps, используют алгоритмы фильтрации данных и, к примеру, отсекают данные от пешеходов. Как показал Векерт, эти алгоритмы все же можно обмануть, причем достаточно простым способом, не требующим навыков программиста.
Он использовал небольшую тележку, положив в нее 99 смартфонов (судя по всему, одной модели) с приложением Google Maps, запущенном в режиме навигации. С этой тележкой он прошелся по нескольким улицам Берлина, параллельно отслеживая дорожную ситуацию в сервисе. Оказалось, что такого количества смартфонов с навигатором в одном месте оказалось достаточно, чтобы сервис воспринял их как множество водителей, стоящих в пробке, и пометил улицу соответствующим цветом.
Многие комментаторы под постом художника засомневались в реальности эксперимента. Однако один комментатор, работающий в команде разработчиков Google Maps, рассказал, что с учетом его знания о том, как работает сервис, эксперимент выглядит правдоподобным. Кроме того, стоит отметить, что в 2014 году израильские исследователи смогли создать несуществующие в реальности пробки в приложении Waze, используя ботнет. За год до этого сервис выкупила Google, поэтому, вероятно, в сервисе Google Maps используется часть алгоритмов и данных из Waze.
Google собирает данные о местоположении пользователей разными способами, причем не только во время работы своего сервиса карт. Более того, в 2017 году американские журналисты выяснили, что компания собирает данные о находящихся рядом с пользователем вышках связи, даже если он выключил геолокацию и вынул из смартфона SIM-карту. Компания признала это и заявила, что перестанет собирать данные подобным образом.
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