Февраль 4th, 2020

Дженнифер Лопес появилась на сцене почти в голом виде

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес выступила на соревнованиях между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско, которые прошли в городе Майами-Гарденс. Соответствующие фото появились на странице знаменитости в Instagram.

Лопес стала одной из звезд, которые выступили в рамках шоу. Для него певица выбрала откровенный наряд, созданный из прозрачной основы с нашивками из серебристого материала.

Плотная ткань едва прикрывает грудь и зону бикини звезды,серебряные вставки закрывают живот и частично скрывают бедра звезды.