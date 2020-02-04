Дневники Рудольфа Гесса — двуличность обыкновенного человека

Вот, что пишет один германский офицер, впервые столкнувшийся с ужасами первой мировой войны…



«Они сжигали их дома вместе с еще живыми обитателями. Бессчетное количество раз видел я пепелища с обгоревшими или обугленными телами женщин и детей. Когда я увидел это впервые, я просто окаменел. Я подумал тогда, что это предел человеческой страсти к уничтожению себе подобных.



И хотя позднее я видел вещи пострашнее, тот дом на дюнах у кромки леса с вырезанной до последнего человека семьей и сейчас стоит у меня перед глазами. Тогда я еще мог молиться, и я молился!»



В своей книге он много внимания уделяет ужасам войны, возмущается тем, что из-за боевых действий страдает ни в чем ни повинное гражданское население, призывает к гуманному обращению с противником.



Его мысли разумны, этичны и целесообразны и перед нами предстает человек не только склонный к состраданию, но и активно стремящийся воплощать свои идеалы на практике.



Этого германского офицера звали Рудольф Гесс.



Но конечно, это не тот нацистский идеолог Гесс, который был ближайшим сподвижником Гитлера, за что и просидел до конца жизни в тюрьме.



«Наш» Рудольф Гесс, о котором идет речь, был просто тезкой того Гесса, был всего лишь мелким винтиком в государственной машине Третьего Рейха и занимал довольно скромную должность коменданта Концлагеря Освенцим.



Если вы думаете, что этот Рудольф Гесс был садистом, чудовищем и отъявленным нацистом, то это не так. Он не был нацистом, он даже членом НСДАП не был!





Он был просто аккуратным и добросовестным государственным чиновником средней руки, который честно и добросовестно выполнял порученную ему работу. Нельзя сказать, что эта работа ему нравилась. Наоборот, он ее очень не одобрял, и потом, выступая на Нюренбергском трибунале в качестве свидетеля, с искренним и неподдельным возмущением рассказывал, какие бесчеловечные и негуманные приказы отдавало ему руководство третьего рейха.

Но как добросовестный и честный госслужащий он обязан был выполнять порученную ему работу, нравится ли она ему или нет, и он ее честно выполнял. Ну просто работа ему досталась такая! Послали бы его руководить университетом, он руководил бы университетом. Но его послали уничтожать людей, вот он и уничтожал людей.

И ту и другую работу, он выполнил бы с одинаковой добросовестностью, потому что он действительно был очень добросовестным чиновником. И университет бы под его руководством стал бы лучшим учебным заведением Германии, точно также как Освенцим стал лучшей машиной для убийства людей. Которая функционировала без единого сбоя, без задержек. Убивала, утилизировала, и убитых и их вещи, и их ценности, включая золотые зубы, со строгим учетом, без малейших хищений и коррупции.

Он был гуманистом, этот Рудольф Гесс. Это — не ирония. Он и вправду всерьез заботился, о том, чтобы его подчиненные не получали психологических травм из-за того ужаса, которым им приходится заниматься, а те, кого посылали на смерть, не испытывали лишних страданий. Он серьезно был этим озабочен! Это исторический факт!

Вот маленький фрагментик из его мемуаров (кстати, прочтите их, многое поймете):

«Во время моей командировки мой заместитель, шутцхафтлагерфюрер Фрицш использовал для убийства газ. Препарат синильной кислоты «Циклон Б» давно использовался в лагере для уничтожения насекомых и запасы его имелись. После моего возвращения он доложил мне об этом, и при поступлении следующего транспорта газ был использован.

Удушение газом проводилось в штрафных изоляторах блока 11. Я сам наблюдал за убийством, надев противогаз. Смерть в переполненных камерах наступала тотчас же после вбрасывания. Краткий, сдавленный крик — и всё кончалось…

Как объяснили мне врачи, синильная кислота парализует лёгкие, но её действие было настолько быстрым и сильным, что это не вызвало проявлений мучительного удушья, как это бывает при удушении, например, светильным газом или путём лишения воздуха…

Мне приказали, я должен был выполнить приказ. Должен признаться, что меня это удушение газом успокоило, поскольку вскоре предвиделось начало массового уничтожения евреев, но ни Эйхман, ни я не имели представления о способах убийства ожидавшихся масс. Наверное, с помощью газа, но как его использовать, и какого именно газа? А теперь мы открыли и газ, и способ.

Я всегда боялся расстрелов, когда думал о массах, о женщинах и детях… Но теперь я успокоился: все мы будем избавлены от кровавых бань, да и жертвы до последнего момента будут испытывать щадящее обращение».

Когда польский суд приговорил его к смертной казни, Рихард Гесс искренне недоумевал, за что:

«Лично я этого никогда не одобрял. Никогда я не обращался жестоко ни с одним заключённым, тем более ни одного из них не убил. Я также никогда не терпел жестокого обращения с ними со стороны своих подчинённых… Ни один из заключённых, обслуживающих мою семью, не сможет сказать, что в нашем доме с ним плохо обошлись. Скорее, моя жена могла что-нибудь подарить тому заключённому, который у нас работал».

И ведь он не врал! Это была чистая правда!

К чему я это рассказываю, спросите?

А вот к тому, что, если вы думаете, что нацизм, фашизм — это бесчеловечная идеология, которую проводя в жизнь бесчеловечные персоны с извращенной нравственностью, в правы лишь отчасти.

На самом деле нацизм и фашизм — это прежде всего вот такие честные и добросовестные служащие, которые просто честно и добросовестно выполняют порученную им работу. Никогда не задавая вопросов о том, а стоит ли эту работу выполнять.

Андрей Шипилов