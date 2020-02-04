Февраль 4th, 2020

Для Арсена Борисовича дружба с Беней важнее, чем страна

Жгут машины и дома. Организовывают титуханов под госучреждениями и госбанками. Минируют. Травят в СМИ. Выносят ворота под домом уже другими титуханами. Угрожают прямо и опосредованно. Обещают привезти на допрос из Лондона насильно.



Вопрос стоит о стабильности банковской системы, стабильности финансовой системы, макроэкономической стабильности страны, на кону отношения с МВФ, США и ЕС.



Суммы претензий — миллиарды долларов. Наших долларов которые у нас уже разок украли.



И все знают кто стоит за этой петрушкой — собственник ферросплавных заводов, герусов и дубиноводов Игорь Валерьевич Коломойский.



Кто же это все заказал? Кто же все это сделал? Как там дела с расследованием нападений и угроз?



Никак. Их же не атошники с волонтерами совершили.



Не на часи блд.







Для Арсена Борисовича дружба с Беней важнее, чем страна, да? Так?



Anton Shvets