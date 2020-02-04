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Для Арсена Борисовича дружба с Беней важнее, чем страна

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Жгут машины и дома. Организовывают титуханов под госучреждениями и госбанками. Минируют. Травят в СМИ. Выносят ворота под домом уже другими титуханами. Угрожают прямо и опосредованно. Обещают привезти на допрос из Лондона насильно.

Вопрос стоит о стабильности банковской системы, стабильности финансовой системы, макроэкономической стабильности страны, на кону отношения с МВФ, США и ЕС.

Суммы претензий — миллиарды долларов. Наших долларов которые у нас уже разок украли.

И все знают кто стоит за этой петрушкой — собственник ферросплавных заводов, герусов и дубиноводов Игорь Валерьевич Коломойский.

Кто же это все заказал? Кто же все это сделал? Как там дела с расследованием нападений и угроз?

Никак. Их же не атошники с волонтерами совершили.

Не на часи блд.



Для Арсена Борисовича дружба с Беней важнее, чем страна, да? Так?

Anton Shvets

Category: Общество, Политика, Статьи ﻿
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