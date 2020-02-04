Февраль 4th, 2020

«Чарли и шоколадная фабрика»: в новом фильме главную роль может сыграть женщина

Продюсеры кинокомпании Warner Bros ищут подходящую команду, в том числе актеров, для создания нового фильма.

На роль Вилли Вонка в новой экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» могут взять женщину.

По мнению сценаристов, подобное решение представит историю с новой стороны.

По предварительным данным, в ленте речь пойдет о начале пути Вонка в роли кондитера, а также о его встрече с помощниками Умпа-лумпами.

Повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» впервые экранизировали в 1971 году, тогда главную роль в картине сыграл Джин Уайлдер. Однако самой популярной экранизацией стала та, где кондитера сыграл Джонни Депп.