«Чарли и шоколадная фабрика»: в новом фильме главную роль может сыграть женщина

Продюсеры кинокомпании Warner Bros ищут подходящую команду, в том числе актеров, для создания нового фильма.
На роль Вилли Вонка в новой экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» могут взять женщину.
По мнению сценаристов, подобное решение представит историю с новой стороны.
По предварительным данным, в ленте речь пойдет о начале пути Вонка в роли кондитера, а также о его встрече с помощниками Умпа-лумпами.
Повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» впервые экранизировали в 1971 году, тогда главную роль в картине сыграл Джин Уайлдер. Однако самой популярной экранизацией стала та, где кондитера сыграл Джонни Депп.
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