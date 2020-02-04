Февраль 4th, 2020

Брэд Питт рассказал, как его пригласили играть Нео в «Матрице»

Брэд Питт рассказал, как его пригласили играть Нео в «Матрице» еще на заре становления эпопеи. Первый фильм изначально планировался под него, рассказал актер. Однако Питт отказался от этой роли и недавно он рассказал изданию People, почему.

По словам Брэда Пиита, он чувствовал, что роль, предложенная в «Матрице», не подходила ему. Хоть голливудский актер прямо не сказал, кого именно ему предлагали сыграть в картине он многозначительно намекнул.

Я принял красную таблетку- сказал Питт.

Судя по всему, Брэду предлагали сыграть главную роль Нео. Ведь в его цитате идет прямая отсылка к моменту, когда Морфеус предлагает главному герою выбрать одну из таблеток. А красная пилюля, упомянутая Питтом, давала возможность покинуть матрицу и вернуться в реальный мир.

Стоит отметить, что роль Нео также предлагали Уиллу Смиту, но он от нее также отказался. Хотя позже он заявил, что не гордится тем своим решением, Смит отметил, что «Киану был идеален».

Отметим, что четвертая часть «Матрицы» выйдет на экраны 21 мая 2021 года.