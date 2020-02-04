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Брат самого богатого наркоторговца мира представил свой второй смартфон (видео)

На этот раз Escobar Inc представила собственную вариацию Samsung Galaxy Fold с гнущимся дисплеем — первая же версия Escobar Fold была клоном Royole Flexpai, но с фирменным логотипом компании Эскобара.

Технические характеристики у Escobar Fold 2 следующие: два дисплея на 7,3 и 4,6 дюйма, процессор Snapdragon 855, основная камера с тремя объективами — два на 12 Мп и один на 16 Мп, фронтальная камера с двумя объективами на 10 Мп и 8 Мп, а объём аккумулятора — 4380 мАч. Управляется смартфон под Android 10.

За версию со 128 ГБ накопителя просят 399 долларов. Смартфон с 512 ГБ обойдётся в 549 долларов. Как и в случае с первым Escobar Fold, продавец обещает стабильную работу «во всех сетях мира».

Однако больше всего примечательны не технические характеристики смартфона, а его рекламная кампания.

Компания Роберто Эскобара продолжает придерживаться агрессивного стиля, пытаясь конфликтовать с другими производителями.

Своим первым телефоном Escobar Inc бросала вызов Apple, теперь же настала очередь Samsung — против корейского гиганта была развёрнута целая кампания с сайтом ripsamsung.com и уничтожением Galaxy Fold кувалдой. Всё это, конечно же, с участием полуобнажённых девушек.

Category: Мир, Новости ﻿
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