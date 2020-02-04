Февраль 4th, 2020

Блогера впервые посадили на 14 лет за попытку вооруженного захвата домена





Американский блогер пытался «отвоевать» доменное имя.Блогер Росси Лоратио Адамс II из города Сидар-Рапидс, штат Айова, получил 14 лет тюрьмы за заговор с целью вооруженного захвата доменного имени.

В 2015 году блогер начал развивать свой Instagram и стал настоящим лидером мнений. Только на одном из профилей у него было около 1,5 млн подписчиков. В основном он постил видео и фото пьяных молодых людей на студенческих вечеринках и снимки полураздетых девушек.



Адамс решил популяризировать хэштег DoItForState («сделай это ради государства» — ред.), который оставлял под своими записями в сети. Блогеру захотел присвоить доменное имя doitforstate.com, но оно было уже занято другим пользователем — Итоном Дейо.



Адамс пытался приобрести домен в течение двух лет — с 2015 по 2017 год. Дейо отказывался его продавать, но однажды предложил уступить его за $20 000. Адамс решил, что это слишком дорого, и решил запугать Дейо, послав эмодзи с оружием — но не самому Дейо, а одному из его друзей.



В 2017 году Адамс уговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса-младшего проникнуть в дом Дейо и под дулом пистолета заставить переписать doitforstate.com на Адамса.



По данным прокуратуры Айовы, Хопкинс надел балаклаву, шляпу, солнечные очки, вооружился электрошокером и пистолетом и, ворвавшись домой к Дейо, потребовал включить компьютер. Дейо сумел отобрать у Хопкинса оружие, получив во время потасовки ранение в ногу, и несколько раз выстрелил ему в грудь, а затем вызвал полицию. Оба участника драки выжили.



Адамса задержали через месяц. Дело рассматривали почти два года. Присяжные признали блогера виновным в апреле 2019 года, а окружной суд в Айове вынес приговор в начале декабря. Двоюродный брат Адамса получил 20 лет тюрьмы.