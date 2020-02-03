Февраль 3rd, 2020

«Яд Вашем» извинился за ложь на Форуме памяти Холокоста, пойдя на поводу российских трактовок





Дирекция мемориала «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста содержали искажения исторической правды — «неточности», «одностороннее представление фактов» и «не соответствовали данным исследований» Яд Вашем. Письмо с извинениями было направлено в редакцию «Гаарец».



«В нашему великому сожалению, видеоматериалы, показанных на Форуме, не представляют сложную картину Холокоста и Второй мировой войны… Приносим извинения за эту чрезвычайно огорчительную неприятность», — говорится в письме за подписью главы Международного отдела исследований Холокоста «Яд Вашем» Дана Михмана.



Видеоматериалы к форуму готовил его главный спонсор — фонд российско-еврейского «олигарха» Моше Кантора. В этих материалах не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли сталинского СССР в развязывании Второй Мировой войны. Сталинский СССР был изображен едва ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем.



Израильские организаторы Форума, включая МИД и канцелярию президента Ривлина, не спорили с российской стороной. Еврейское государство фактически поддержало путинскую версию «исторической правды» о войне и Холокосте. Источник в правительстве объяснял «Хадашот 12», что Израилю это «не навредит, а для Путина очень важно», — и этот «шаг доброй воли» поможет освободить Нааму Иссахар.



https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/84447