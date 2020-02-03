«Яд Вашем» извинился за ложь на Форуме памяти Холокоста, пойдя на поводу российских трактовок

Дирекция мемориала «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста содержали искажения исторической правды — «неточности», «одностороннее представление фактов» и «не соответствовали данным исследований» Яд Вашем. Письмо с извинениями было направлено в редакцию «Гаарец».
«В нашему великому сожалению, видеоматериалы, показанных на Форуме, не представляют сложную картину Холокоста и Второй мировой войны… Приносим извинения за эту чрезвычайно огорчительную неприятность», — говорится в письме за подписью главы Международного отдела исследований Холокоста «Яд Вашем» Дана Михмана.
Видеоматериалы к форуму готовил его главный спонсор — фонд российско-еврейского «олигарха» Моше Кантора. В этих материалах не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли сталинского СССР в развязывании Второй Мировой войны. Сталинский СССР был изображен едва ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем.
Израильские организаторы Форума, включая МИД и канцелярию президента Ривлина, не спорили с российской стороной. Еврейское государство фактически поддержало путинскую версию «исторической правды» о войне и Холокосте. Источник в правительстве объяснял «Хадашот 12», что Израилю это «не навредит, а для Путина очень важно», — и этот «шаг доброй воли» поможет освободить Нааму Иссахар.
https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/84447
Leave a Reply