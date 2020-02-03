Все уже сутки обсуждают язык Шакиры после Суперкубка-2020

Вчера в Майами-Гарденс, штат Флорида, на стадионе Hard Rock Stadium прошел финальный матч Национальной футбольной лиги и определился новый обладатель Суперкубка. Спортивное событие каждый год проходит при поддержке звезд шоу-бизнеса. В этом году одним из хедлайнеров Суперкубка стала 43-летняя Шакира, а ее выступление вдохновило пользователей соцсетей на мемы.

В один из моментов исполнения песни она прыгнула в зал, а когда зрители вернули ее на сцену, принялась улюлюкать в камеру. Жест певицы в африканской традиции называется «загрута» и выражает восторг. У пользователей соцсетей он вызвал другие эмоции.

Спасибо Шакире за новую мелодию для моего будильника!

Так разговаривают индейки перед Днем благодарения.

Что видит микроволновка, пока я жду еду,

— появились комментарии в твиттере.

Шакира

«Шакира просто свистнула языком в Суперкубок».

«Может быть, Шакира на самом деле Губка Боб?».

«Или Патрик?».

«Или коза».