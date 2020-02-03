Февраль 3rd, 2020

В Сирии россияне потерпели поражение от ополченцев

В Сирии бойцы «Свободной сирийской армии» захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали «ихтамнетов» к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. «Великие русские воины» бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг», – написал он.

В свою очередь известный телеграм-канал WarJournal, специализирующийся на военной тематике, также сообщает, что протурецкая «Свободная сирийская армия» штурмует позиции войск Башара Асада и России вблизи Алеппо.

«Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен», – говорится в сообщении.