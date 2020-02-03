В Китае паника на бирже — ЦБ срочно напечатал триллион юаней

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора, чистый приток ликвидности (новые кредиты минус погашения) составит 900 млрд юаней, или 128 млрд долларов в пересчете по курсу.
Китайское правительство обеспечит абсолютную стабильность на финансовых рынках страны, в том числе валютном, заявил в субботу заместитель главы Народного банка Китая Пань Гуншэн.
По его словам, руководство китайского Центробанка внимательно наблюдает за ситуацией и в целях обеспечения стабильности задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, а также будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.
Пока биржи материкового Китая закрыты, юань стремительно дешевеет на офшорном рынке. С отметки 6,86 юаней за доллар 20 января курс спикировал до уровней ниже 7 юаней в четверг и обновил минимум за 6 недель — 7,003 юаня за доллар.
Трейдеры рынка опционов ставят на дальнейшее укрепление доллара — индикатор разворота риска по одномесячным опционам на курс американской валюты к юаню находится на самом «бычьем» уровне за пять месяцев, отмечает Bloomberg.
Ступор промышленности, сокращение экспорта вместе с оттоком капитала и спекулятивным давлением провалят юань до минимумов «торговой войны», прогнозирует экономист ING Ирис Панг: по мере распространения вируса и увеличения числа жертв курс может достичь 7,2 юаня за доллар.
По данным на 2 февраля, общее число заболевших в мире достигло 14 628 человек. Еще 137 тысяч китайцев находятся под наблюдением с подозрением на вирус.
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