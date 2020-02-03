В Израиле выпустили одеяло-бронежилет для гражданских

Называется изделие «Армадило» («Армадил» на иврите «Броненосец», в смысле животного). Создано совместно с другой компанией, «Про-Асиметри». За разработкой лично стоял Лиран Коэн, владелец T9Design. Его мать погибла в 1994 г. в результате ранения осколком в ходе ракетного обстрела. Это стало для него главным побуждением для разработки новых средств защиты и минимизации рисков для населения.

«Армадило» отвечает стандартам Командования тылом АОИ. Выпускается в нескольких размерах, упаковывается в виде личного переносного рюкзака или сумки, которую можно развернуть в течении нескольких секунд, общее время от сигнала тревоги и до перехода в защищённое состояние составляет около 10 секунд (конечно, зависит от сноровки пользователя).