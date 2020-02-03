В Израиле выпустили одеяло-бронежилет для гражданских

Компания T9Design специализируется на изделиях из технического текстиля, как для гражданского, так и оборонного использования. Около 4 месяцев назад компания представила свою новую разработку – одеяло-бронежилет, которое может помочь в защите жителей приграничных районов от взрывной волны и осколков ракет и минометных мин в случае, если нет достаточно времени для того, чтобы добежать до убежища.
Называется изделие «Армадило» («Армадил» на иврите «Броненосец», в смысле животного). Создано совместно с другой компанией, «Про-Асиметри». За разработкой лично стоял Лиран Коэн, владелец T9Design. Его мать погибла в 1994 г. в результате ранения осколком в ходе ракетного обстрела. Это стало для него главным побуждением для разработки новых средств защиты и минимизации рисков для населения.
«Армадило» отвечает стандартам Командования тылом АОИ. Выпускается в нескольких размерах, упаковывается в виде личного переносного рюкзака или сумки, которую можно развернуть в течении нескольких секунд, общее время от сигнала тревоги и до перехода в защищённое состояние составляет около 10 секунд (конечно, зависит от сноровки пользователя).
В зависимости от размера, масса «Армадило» составляет 5-7 кг. Цена также зависит от размера, а также заказываемых партий, составляет несколько сот долларов. На сегодняшний день компания продала десятки подобных «одеял». Например, его могут иметь при себе на машине или тракторе фермеры, работающие в открытых полях вблизи границы или техники, обслуживающие или ремонтирующие различные системы.
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