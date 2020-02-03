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Ученые заявили об катастрофических изменениях экосистемы Европы



Изменения в экосистеме Европы набирают аномальные обороты. R таким выводам пришли ученые из международной группы, которые проводили исследования на базе университета Лидса.

Как пишет издание Nature Geoscience, эксперты провели исследование десятков торфяников в Великобритании и странах Западной Европы.

Выводы были неутешительны: темпы их высыхания катастрофически выросли.

Отмечается, что «торфяные болота содержат слои неразложившегося органического вещества, в которых в связанном виде находится углерод, захваченный в свое время из атмосферы».

Ученые объясняют, что «при высыхании и разложении торфа выделяется углекислый газ, превращая торфяники из поглотителей углерода в его источник».

Однако, как установили исследователи, из-за растущего потепления торфяники за последние двести лет стремительно «иссыхают», при этом «выделяющийся при этом углекислый газ это потепление усиливает».

По данным ученых, сразу «42% исследованных болот были сильно повреждены вырубками, осушением, пожарами, выпасом скота».

Все это может привести к неприятным последствиям, например к повышенной концентрации парниковых газов в атмосфере.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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