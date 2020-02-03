Февраль 3rd, 2020

Ученые впервые нашли модель вселенной древних ацтеков и поразились





Ученые впервые нашли модель вселенной древних ацтеков и поразились , с которой отображена Солнечная система и ее семь планет. Ранее подобные карты не встречались в цивилизациях древних индейцев. В знаменитой пирамиде ацтеков ученые нашли модель Вселенной — открытие было сделано совершенно случайно и вызвало у археологов удивление. Дело в том, что эта модель космосе древних ацтеков отличается от той, о которой знали раньше. Например — в конструкции вселенной ацтеков нашлось место и так называемому «Большому взрыву».

Древняя постройка ацтеков, расположенная в затопленной части храма Пернатого Змея, открыла ученым познания ацтеков об астрономии. В затопленной части пирамиды ученые нашли структуры, имитирующие Солнечную систему.