 
 
Февраль 3rd, 2020

Ученые впервые нашли модель вселенной древних ацтеков и поразились



Ученые впервые нашли модель вселенной древних ацтеков и поразились , с которой отображена Солнечная система и ее семь планет. Ранее подобные карты не встречались в цивилизациях древних индейцев.  В знаменитой пирамиде ацтеков ученые нашли модель Вселенной — открытие было сделано совершенно случайно и вызвало у археологов удивление. Дело в том, что эта модель космосе древних ацтеков отличается от той, о которой знали раньше. Например — в конструкции вселенной ацтеков нашлось место и так называемому «Большому взрыву».

Древняя постройка ацтеков, расположенная в затопленной части храма Пернатого Змея, открыла ученым познания ацтеков об астрономии. В затопленной части пирамиды ученые нашли структуры, имитирующие Солнечную систему.

Подводная часть храма представляет собой иллюстрацию древнего мезоамериканского мифа, включающего в себя, кроме всего прочего, и приблизительно похожую на теорию Большого Взрыва историю.

По словам археолога Ириса Эрнандеса из Национального института антропологии и истории, найденные архитектурные элементы были затоплены специально — таким образом древние ацтеки пытались воссоздать пустоту космоса и находящиеся в нем объекты.

На данный момент ученые открыли лишь часть из пяти затопленных комнат. Структуры, найденные под водой, похожи на модель Солнечной системы.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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