Февраль 3rd, 2020

Турция начинает войну в Африке против России

Только пару дней назад прошло с того момента как под пологом секретности в порту Триполи разгрузились несколько транспортов с военной техникой и военнослужащими турецкой армии а в нескольких километрах от берега стали отчетливо видны силуэты двух фрегатов ВМС Турции, как история с развертыванием турецких войск получила свое продолжение.

Сейчас не так важно, что именно имеет в виду Эрдоган, делая такие мощные движения. Некоторые заговорили о том, что речь идет о нео-османской империи или чем-то подобном. Мы бы не стали оценивать это таким образом просто потому, что Эрдоган направил свои войска не для захвата цветущих, плодородный земель, а в места, где уже долгие годы идет война. И что белее важно, его войска занимают сторону, противоположную той, что поддержала Москва.

Сегодня утром стало известно о том, что на территорию Сирии, в провинцию Идлиб, зашло от 100 – по версии турецкого агентства Анадолу, до 200 – по версии катарского агентства Аль-Джазира, единиц различной техники. Только танков туда вошло 40 единиц, а еще – бронемашины, бронетранспортеры, ракетные и артиллерийские установки.

Что характерно, вся эта передислокация крупных армейских группировок стала следствием нарушения Москвой личных договоренностей Эрдогана и Путина по поводу прекращения боевых действий как в Сирии, так и в Ливии. То есть, пан Реджеп на своей шкуре прочувствовал цену слова Путина и документов им подписанным. Старик уже стандартно валяет дурака и начав наступление там, где вроде бы договорились о прекращении боевых действий, списывает такие свои действия на вылазки неконтролируемых группировок анархистов.

Но вот что интересно, если ты дал слово и отвечаешь за него, то нарушившие перемирия группировки должны мгновенно уничтожаться твоей авиацией или ракетами. Но ничего такого не происходит. Путинская авиация работает как раз против тех, на кого нападают «неконтролируемые» им группировки. И это при том, что там давно не было бы никаких группировок, если бы Путин им не платил и не снабжал всем необходимым.

Но игра в дурака у Путина очень хорошо срабатывает в отношении Европы, которая за небольшие деньги готова лично поправлять лапшу на собственных ушах, а Эрдоган – не Европа. Похоже, что кроме подписания каких-то меморандумов в Астане и Сочи, там были еще какие-то личные гарантии, которые нигде не фиксируются, и Путин кинул Эрдогана так, как это он и привык делать.

Так, Идлибское наступление у него прокомментировали тем, что те самые группировки были спровоцированы их противником и не имея больше никаких вариантов, те вынуждены были начать наступление. И вот теперь, предел этим фокусам будет положен позициями турецкой армии. Нам трудно сказать, как они себя проявят против российских войск, но в любом случае, такое столкновение будет иметь для Москвы очень длинные и тяжелые последствия.

Есть мнение, что турецкие войска зашли именно сегодня утром потому, что поддерживаемые Турцией силы «умеренной оппозиции» ночью совершили отчаянный рейд в тыл наступающих войск и вырезали там очень большую группу совсем не «боевиков и ополченцев». По некоторым данным, им удалось уничтожить четверых офицеров российского спецназа и что-то там такое захватить на память, с чем к утру они и вернулись на свои позиции, а трупы оставили на месте.

Сразу вслед за этим и вошли турецкие войска. На фоне того, что с востока Сирии на две бурно растущие военные базы идут колонны американской техники, то ситуация перестает быть томной и скучной. Думаю, что дедушкины бойцы могут вспомнить запах Хишама и поле трупов, которые даже вывозить было нечем. Будем надеяться, что все будет примерно так.

https://defence-line.org/2020/02/turciya-zapryagaet-konej/