Сына Джона Леннона экстренно прооперировали

Знаменитого британского музыканта Джулиана Леннона, который является потомком участника The Beatles Джона Леннона, срочно прооперировали. Во время осмотра врач заметила на теле артиста злокачественную меланому.
56-летний Джулиан Леннон сам обратился за помощью к дерматологу, о чем рассказал на официальной инстаграм-странице. При осмотре работница госпиталя заметила, что родинка на голове артиста имеет неправильную форму и отправила на обследование. Как оказалось, он имел злокачественную меланому, которая могла со временем привести к смерти. Поэтому Джулиана Леннона экстренно прооперировали.
Сам музыкант до сих пор приходит в себя от пережитого. Мужчина утверждает, что помнит ту родинку с детства, поэтому и подумать не мог, что она может превратиться в злокачественную опухоль.
«Проблема в том, что вы думаете, что у вас есть время. Несколько дней назад я пошел к моему дерматологу здесь, в Лос-Анджелесе, когда она заметила небольшую шишку на моей голове, которая была на самом деле родинкой, которая была там в течение последних 57 лет. Но все оказалось немного иначе «, — поделился Джулиан Леннон.
После хирургического вмешательства артист продолжает проходить курс обследования. Сейчас опухоль Джулиана Леннона отправили на экспертизу и взяли у мужчины дополнительные анализы. Результатов он со страхом ожидает в середине февраля, поэтому получил поддержку от сторонников и будет информировать общественность о ходе обследования.
«Я получу эти результаты на следующей неделе. Я не могу сказать вам, что я чувствовал, от одного мгновения радости к страху, что я могу уйти в любой момент. Я все еще дрожу внутри! Но моя вера сильна», — добавил он .
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