Февраль 3rd, 2020

США расширяют две военные базы в Сирии

Военные США, дислоцированные в Сирии, усиливают присутствие в районе нефтяных месторождений. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на местные источники.



Фото: AA



«Крупнейшая военная база США расположена в районе нефтяного месторождения «Омар», а вторая по величине база «Таль Байдар» — на северо-западе провинции Хасеке. В район нефтяного месторождения «Омар» переброшена рабочая техника, а в рамках усилий по расширению территории базы «Таль Байдар» американские силы приобрели территорию недалеко от базы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что работы по расширению территорий баз проводятся при поддержке курдских сил, действующих в регионе.



Анадолу напоминает, что в прошлом месяце военнослужащие США, дислоцированные в районах, подконтрольных курдам, четыре раза пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению «Джул Агы» на северо-востоке провинции Хасеке (Эль-Хасака).



По данным агентства, на сегодня американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах в сирийских провинциях Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.