Спрос на нефть в Китае свалился в пропасть из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал на три млн баррелей в день или на 20% от общего объема потребления на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в энергетической сфере страны.

Это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008-2009 годов и наиболее внезапное после спада, вызванного терактом 11 сентября 2001 года в США. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день, что равно потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи вместе взятых.

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На прошлой неделе прекратились поставки нефтепродуктов в Китай из стран Латинской Америки, также сократились поставки из стран Западной Африки. Объем переработки нефти на китайских заводах также может уменьшиться на 15-20% в ближайшее время, указали источники агентства. Крупнейшая китайская нефтяная корпорация Sinopec уже снизила переработку на 13-15% и планирует дальнейшие сокращения.

В пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне впервые с 7 августа 2019 года снизилась на 2,45% — до $55,93 за баррель на фоне новостей о распространении нового коронавируса. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,80%, до $51,14 за баррель.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах.