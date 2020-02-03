Февраль 3rd, 2020

Синди Кроуфорд временно вернулась в модельный бизнес

Остались в прошлом времена, когда карьера модели заканчивалась с появлением первых морщинок. 53-летняя Синди Кроуфорд — лучшее тому подтверждение. Супермодель, чей пик популярности пришелся на 90-е, украсила обложку сингапурского Harper’s Bazaar. В интервью журналу она раскрыла секрет хорошего самочувствия и потрясающего внешнего вида.

Модель призналась, что настоящим героем, вдохновляющим ее все эти годы, для нее стала мать.

«Моя мама из-за лейкемии потеряла ребенка, моего младшего брата Джеффа, а также пережила тяжелый развод с моим отцом. Но она остается женщиной, которая хочет видеть лучшее во всем и во всех», — рассказала она.

В Instagram Синди Кроуфорд опубликовала фото обложки Harper’s Bazaar с подписью: «Спасибо, что позволяете мне популяризировать идею красоты в любом возрасте». На это фанаты отреагировали сотнями комплиментов.

«Ты прекрасна в любом возрасте», — пишут они. «Эти ноги!» «Ты не только красива, но также прекрасная женщина, наставница и замечательная мама. Ты должна гордиться всем, чего достигла!».