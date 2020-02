Февраль 3rd, 2020 Рэпер 50 Cent получил звезду на Аллее славы в Голливуде Всемирно известного рэпера Кертиса Джексона, который выступает под псевдонимом 50 Cent, почтили звездой на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать и поздравить артиста пришли коллеги по сцене. В четверг, 30 января, в жизни Кертиса произошло важное событие. Артист получил желанную звезду за свое творчество. Поддержать коллегу пришли такие «ветераны» хип-хопа, как Эминем и Dr. Dre. «Когда он вошел в комнату, то сразу было понятно, что он собирается стать звездой и готов к этому», – рассказал Эминем о первой встрече с 50 Cent. Я не думаю, что моя карьера сложилась бы без их поддержки. На самом деле, Дре наставлял всех нас. Он даже не подозревал, что делает это, – поблагодарил Джексон своих наставников. Для особого события рэпер надел костюм в клетку и красный гольф, а также белые кроссовки. На руке были изысканные часы и большое кольцо с надписью Power («Сила»). Каким был путь рэпера к успеху?



Будущий артист вырос в Нью-Йорке. Своего отца он никогда не видел. Молодая 15-летняя мама Сабрина Джексон осталась сама с ребенком на руках. Она продавала наркотики. Чтобы загладить вину перед сыном, часто дарила ему ценные вещи. Погибла девушка в 23 года, когда грабитель подсыпал ей снотворное, забрал все ценности и включил газ. В возрасте 8 лет Кертис остался сиротой. 50 Cent продавал крэк и кокаин на улицах, занимался боксом и читал рэп. Судьба сложилась так, что в 2002 году диск с его песнями попал к Эминему, который познакомил Джексона с Dr. Dre. Именно с этой встречи начался творческий путь будущей звезды. Дебютный альбом Get Rich or Die Tryin Кертис выпустил в 2003 году. Благодаря этой работе он снискал славу. За первые четыре дня было продано почти 900 тысяч экземпляров альбома. Релиз второй пластинки The Massacre состоялся в марте 2005 года. За первые четыре дня продали полтора миллиона дисков. В целом за время своей карьеры рэпер выпустил 6 студийных альбомов, которые пользовались бешеной популярностью. В 2016 году 50 Cent вместе с Chris Brown записал трек No Romeo No Juliet, вокруг которого был безумный ажиотаж. На счету Джексона также есть 24 фильма, в которых он исполнял как главные, так и второстепенные роли. Он был режиссером многих видеоклипов, продюсировал программы на телевидении, озвучивал видеоигры. В 2005 году рэпер опубликовал автобиографию From Pieces to Weight: Once Upon A Time In Southside Queens, в которой исследовал культурные и экономические причины, которые заставили его продавать наркотики, а также описал свою карьеру рэпера. Он был соавтором ряда книг, номинантом на множество мировых музыкальных премий. Джексона 14 раз номинировали на Грэмми, и один раз он одержал победу. Назван самый влиятельный человек Голливуда

Назван самый влиятельный человек Голливуда Ирина Шейк посетила неделю моды в Нью-Йорке в костюме от украинского бренда

Ирина Шейк посетила неделю моды в Нью-Йорке в костюме от украинского бренда Дом Брэда Питта и Энистон выставили на продажу за огромную сумму

Дом Брэда Питта и Энистон выставили на продажу за огромную сумму Мэттью МакКонахи впервые зарегистрировался в Instagram