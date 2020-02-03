Февраль 3rd, 2020

Рада рассмотрит законопроект по сокращению числа народных депутатов

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос сокращения количества народных депутатов с 450 до 300 на этой неделе. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете.

«На этой пленарной неделе у нас много законопроектов. В том числе и изменения в Конституцию Украины. Этот вопрос по закреплению пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов », — заявил Разумков.

В декабря 2019 года Конституционный суд признал конституционным законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.