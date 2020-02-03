Февраль 3rd, 2020

Новый суперкомпьютер способен проанализировать всю глобальную сеть Интернет





Новый суперкомпьютер способен проанализировать всю глобальную сеть Интернет — он моет просчитывать в реальном времени все транзакции глобальной сети, выделяя из них необходимые данные. Компания Cerebras Systems в августе представила крупнейший в мире процессор WSE (Wafer-Scale Engine), сделанный из целой заготовки (обрезанной в виде прямоугольника). Теперь она анонсировала дебют «самого быстрого компьютера для приложений ИИ» — системы CS-1, в которой установлен чип WSE с 400 тысячами ядер и 1,2 трлн транзисторов (обычный процессор содержит порядка 10 млрд транзисторов).

Один чип Cerebras не только в 56 раз больше крупнейшего процессора, он превосходит одиночный GPU в 78 раз по количеству ядер, в 3000 раз по объёму памяти и в 10 тыс. раз — по пропускной способности памяти.



В зависимости от вида рабочей нагрузки CS-1 обеспечивает увеличение производительности в сотни тысяч раз по сравнению с имеющимися альтернативами, при десятикратной экономии занимаемого места и потребляемой энергии. CS-1 имеет вид шасси, вмещающего 15 стандартных стоечных модулей, и использует замкнутую систему жидкостного охлаждения.



Один из крупнейших исследовательских центров США, Argonne National Laboratory (ANL), первым установит у себя систему Cerebras CS-1, которая, согласно имеющейся информации, будет использоваться для изучения реакции организма на лекарственные препараты и травматических повреждений мозга. В пресс-релизе говорится, что «Соединяя мощь суперкомпьютеров с возможностями ИИ-обработки CS-1, Argonne теперь может ускорить исследования и разработку моделей глубокого обучения для решения тех научных проблем, которые не под силу решить существующим системам».