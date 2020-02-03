Февраль 3rd, 2020

Несколько стран ЕС создадут валюту-конкурент евро



Несколько стран ЕС создадут валюту-конкурент евро . Государства европы рассматривают новую валюту, которая будет исключительно электронной, не столтко как конкурент, сколько дополняющий финансовый фактор в Европе по аналогии с PayPal и Bitcoin. Ориентировочные сроки создание валюты — начало 2021 года, если удастся согласовать решение в Европейском Банке.

Европейский Союз рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, которая могла бы стать серьезным конкурентом криптовалюты Libra. Европейский центральный банк призывает ЕС разработать последовательный подход ко всем видам цифровых валют.



Пока что регулятор не внедрял существенных правил касательно криптовалют, однако некоторые европейские страны уже установили свои правила. Министры финансов стран ЕС намерены обсудить проект документа на этой неделе.