Февраль 3rd, 2020

Нафтогаз заплатит Коломойскому 15 миллиардов гривен

По мировому соглашению «Нафтогаз» выплатит «Укрнафты» 15 млрд. гривен за «спорный» газ, а также за услуги «Укрнафты» в 146 млн.гривен — этими средствами «Укрнафта» рассчитается за налоговый долг.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Стороны согласовали соглашение, по которому Укрнафта продает Нафтогазу объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за Укрнафтой в хранилищах Укртрансгаза (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний Нафтогаз).

Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент …

… Соответствие рыночной цене по этому соглашению была подтверждена международной аудиторской компанией KPMG «, — пишет топ-менеджер НАК.

Напоминаем, что НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами «Приватбанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, — около 42% акций.

Средства «Нафтогаза» за «спорный газ» и за будущую подписку пойдут на погашение налогового долга «Укрнафты».