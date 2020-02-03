Февраль 3rd, 2020

На Дальнем Востоке массово эвакуируют школы

Школы Хабаровска и Благовещенска в очередной раз эвакуируют после анонимных звонков. В Хабаровске в три школы пришли сообщения о наличии в заведениях нервно-паралитического газа, в Благовещенске на адреса электронной почты десятков школ поступила информация о бомбах, заложенных в здания, пишет Сибирь.Реалии.







«Просим родителей по возможности забрать детей, так как сообщения поступили во все школы города. На данный момент ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами», — уточнили в администрации Благовещенска.



В Хабаровске, несмотря на то, что сообщения пришли в три учебных заведения, решено эвакуировать все школы.



Звонки о бомбах поступают в школы и детские сады городов Дальнего Востока не в первый раз.

Путинские ФСБ и Роскомнадзор не в силах остановить телефонный террор. Многие предполагают, что именно гэбисты и являются источником цирка с «минированием».